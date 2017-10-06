На Черниговщине «Наш край» заявляет о бездействии избирательной комиссии в Ичне
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На Черниговщине «Наш край» заявляет о бездеятельности городской избирательной комиссии в Ичне относительно исполнения решения судов и образования избирательных округов, в соответствии с действующим законодательством. Об этом сообщила руководитель Черниговской областной организации политической партии «Наш край» Ольга Чередник.
По ее информации, комиссия не выполняет решение Киевского апелляционного административного суда относительно образования избирательных округов. И даже больше – вчера в несуществующих округах комиссия зарегистрировала кандидатов от одной из политических сил.
Кроме того, 4 октября Черниговский областной апелляционный суд вторично обязал Ічнянську МВК сформировать избирательные округа пропорционально, как того требует действующее законодательство Украины.
«Черниговская областная организация «Нашего края» поддерживает политическое заявление партии относительно необходимости роспуска Ичнянской МВК», – отметила Ольга Чередник.
В заявлении партии отмечается, что округа создано непропорционально, а от каждого из них будет избираться один депутат. «Мы убеждены, что комиссия сознательно сформировала округа так, чтобы сорвать выборы. Поэтому требуем от ЦИК распустили избирательную комиссию и сформировать новую», – говорится в заявлении партии «Наш край».
Как сообщалось ранее, Ичнянская МВК вместо создания округов с примерно одинаковым количеством избирателей создала округа со значительным дисбалансом – от 125 до 2 000 избирателей в округе. 29 сентября 2017 года Киевский апелляционный административный суд отменил решение Ичнянской МВК об образовании округов и обязал комиссию образовать округа, в соответствии с действующим законодательством Украины. Однако это решение членами комиссии не выполняется.
Пресс-служба областной организации ПП «Наш край»
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