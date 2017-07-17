На Черниговщине «Наш край» с местными жителями праздновал День села Горбово
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На Черниговщине представители партии «Наш край» вместе с местными жителями отпраздновали День села Горбово, что на Куликовщине. Праздник состоялся 15 июля.
Как сообщила представитель «Нашего края» Любовь Наумец, традиционно праздник состоялся на берегу местного озера Ледань – там зрительские места были оборудованы на тюках соломы, что было довольно удобно и придало празднику особый колорит.
Местные любительские творческие коллективы представили концертную программу с участием нимф и водяного, девушки сплели «венок села» и пустили его на воду.
Также состоялся флешмоб «Танец единства», к которому присоединились все участники праздничного действа. Изюминкой Дня села в Горбовому стало выступление казаков из хорошо известного на Черниговщине «Соколиного хутора», которые представили спектакль конного театра.
Кроме того, во время празднования Дня села состоялись разнообразные выставки и конкурсы, прошли спортивные соревнования, определение наилучшего букета.
«Как всегда, День села в Горбовому прошел на очень высоком уровне. В официальных выступлениях участники праздника отметили депутатов Куликовской районного совета и местного сельского совета от «Нашего края», которые постоянно работают над решением проблемных вопросов общины, а также приложили все усилия, чтобы праздник состоялся», – рассказала Любовь Наумец.
Пресс-служба Черниговской областной организации «Наш край»Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым