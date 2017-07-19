На центральном рынке столичная ревизия — продавцы бегут (Фото)

magictr | 19.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Сегодня, 19 июля, в Чернигов приехала съемочная группа «Ревизора». Журналисты ЧЕline видели их во время проверки центрального рынка, а именно продовольственных павильонов. Немало бутиков закрыты.

Продавцы спешно бегут из павильонов. Ведущая программы сказала, что после увиденного она не рекомендует покупать на этом рынке.

Подробности позже.

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