На Буковине подполковник полиции вымогал у своего подчиненного 27 тысяч
2016-04-17 10:16
На Буковине подполковник полиции вымогал у своего подчиненного 27 тысяч
В Черновицкой области подполковник полиции требовал от своего подчиненного взятку в размере более 27 000 гривен
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
“Руководитель пригрозил уволить полицейского со службы в полиции за совершение им дисциплинарного проступка, если тот не принесет названную сумму денег. Взамен сотрудник полиции обратился в подразделение внутренней безопасности полиции”, – говорится в сообщении.
Чиновник был задержан возле своего дома во время получения взятки.
По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10-ти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до 3-х лет.
Продолжается следствие.