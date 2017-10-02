На Буковине цирковых енотов, которые отметили побег коньяком с пивом, лечат третий день
2017-10-02 19:55
На Буковине цирковых енотов, которые отметили побег коньяком с пивом, лечат третий день
Ночной дебош полосатых артистов в магазине обошелся в 46 тысяч гривен. Администрация цирка обещает все уладить.
Государственный цирк-шапито “Орбита” может похвастаться зверем разнообразием, передает Rus.Media. Кого здесь только нет – обезьяны, крокодилы, змеи, медведи, лисы, еноты… Именно полосатики на днях оказались в центре внимания вне арены – в городке Кицмань Черновицкой области, где гастролировал цирк, парочка енотов ночью сбежала из вольера и направилась к ближайшему магазину через дорогу. гастролей. Возможно, еноты решили культурно отдохнуть во время напряженных гастролей.
Утро нежданных гостей на месте преступления застала хозяйка магазина – на фоне разбросанных и уже попробованних продуктов и разбитых бутылок со спиртным у прилавка сидели два больших серых енота. При этом, один из дебоширов еще и поцарапал женщину. Еноты угощались дорогим спиртным и закусывали колбасой, с сыром. Хозяйка магазина отметила, что ущерб магазина после гулянки енотов составляет около 46 тысяч гривен. В семь утра в связи с ЧП, которое устроили подопечные, разбудили администрацию цирка.
– Я был на месте, видел разбитые бутылки водки, коньяка, пива – все это было вилакано. Еноты были нетрезвые, с запахом, – рассказывает администратор цирка Василий Колос. – У них уже третий день интоксикация, вызвали ветеринаров. Думаю, с ними все будет “окей”, енотов подлечат, прокапають.
Через пьянки еноты не вышли на арену – вместо двух гуляк отбывали еще трое их полосатых коллег.
– Не скажу, как такое могло произойти, я в ту ночь с енотами не пил, – продолжает Василий Колос. – Хотя в своей жизни видел всякое – и пьяных акробатов, и пьяную обезьяну, которая ночью звонила мэру, не давала спать, и с самим такое случалось, но наши еноты склонностей к алкогольным возлияниям ранее не проявляли. Что поделаешь – животные живут бок о бок с нами и перенимают плохие привычки некоторых людей. Например, есть у нас курит кот – лапой просит сигарету.
Заявление ни на енотов, ни на их владельцев хозяйка магазина не подавала. Как только увидела испорченные товары на тысячи гривен, конечно, пошла выяснять отношения с циркачами.
– Но мы государственный цирк, что с нас можно получить, – шутит Василий Колос. – Пришлось пообещать жениться на ее дочери. Больше претензий не было.
Пока еноты еще отходят от праздника, который устроили себе в ближайшем магазинчике. А администрация цирка, уже без шуток, отмечает – с владелицей удалось разойтись без скандала.