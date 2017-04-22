На Бобровиччине полицейские изъяли арсенал оружия
Револьвер системы наган, незарегистрированный охотничий карабин, ножи, фрагменты охотничьего ружья и патроны обнаружили и изъяли полицейские при обыске в хозяйстве жителя одного из сел Бобровицкого района. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В ходе проведения санкционированного обыска в хозяйстве гражданина в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (хранение наркотиков), в доме был обнаружен целый набор оружия и запасных частей к ней. Полицейские изъяли предмет, похожий на пистолет системы «Наган» с тремя патронами в барабане, предмет, похожий на нарезной охотничий карабин, пример и часть ствола гладкоствольного охотничьего ружья, два ножа и более полтора десятка патронов к автоматическому оружию. Присутствует при обыске хозяин усадьбы пояснил, что обнаруженные вещи принадлежат его 39-летнему сыну, ранее осужденному за грабежи и разбои, который живет в отцовской квартире. Сейчас владелец запрещенных предметов находится на работе в соседней, Киевской, области. Все изъятые предметы отправлены на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. В ходе следствия полиция выясняет как происхождение, так и назначения обнаруженного оружия. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым