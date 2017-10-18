На Банковой должна начаться встреча активистов с Петром Порошенко
2017-10-18 21:03
На Банковой должна начаться встреча активистов с Петром Порошенко
Президент должен внести законопроект об Антикоррупционном суд
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“В 19 часов мы с авторами законопроекта и рядом народных депутатов пойдем к Президенту, чтобы спросить простую вещь; два требования уже почти выполнены – два требования от парламента, сейчас мяч на стороне Президента, передает Rus.Media. Президент должен внести законопроект об Антикоррупционном суд”, – заявил депутат.
“Мы бы хотели услышать хотя бы приблизительные сроки, когда Президент это сделает, чтобы смочь на тот день, когда он внесет этот законопроект, и парламент будет его рассматривать – опять поди под парламент и заставить проголосовать за законопроект относительно антикоррупционного суда”, – добавил Найем.