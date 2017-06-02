На арендованных землях вместо охотников появились коттеджи
Прокуратура области в апелляционном порядке обжаловала решение хозяйственного суда Черниговской области от 17 мая, которым отказала в удовлетворении иска о расторжении договора ведения охотничьего хозяйства на территории угодий площадью 26 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Основанием для обращения в суд стал выявлен факт предоставления в 2001 году в пользование частной структуре 26 тыс. Га угодий для ведения охотничьего хозяйства при запрета строительства на землях лесного фонда любых капитальных зданий. В то же время субъектом хозяйствования на арендованных землях среди лесного массива вблизи водного объекта было построено коттеджи для отдыха и дом лесника гостиничного типа. Кроме нарушений условий соглашения на использование охотничьих угодий, строительство осуществлялось без согласования постоянного лесопользователя, разрешений управления лесного и охотничьего хозяйства и органа Госархстройинспекции. Принципиально и постепенно отстаивая интересы государства, принято решение суда первой инстанции, прокуратурой области обжаловано в Киевский апелляционный хозяйственный суд.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым