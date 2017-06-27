На 1-го Мая устанавливают новую остановку (Фото)
27.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове продолжают устанавливать современные остановочные комплексы. В частности, новенькую конструкцию уже монтируют по вул. 1-го Мая напротив КП «АТП-2528».
Отметим, что ранее на этом месте вообще не было остановки, только асфальтированный участок.
Как известно, всего в этом году в областном центре должны появиться 59 новых остановочных комплексов различных размеров, в зависимости от пассажиропотока.
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