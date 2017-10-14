Мысли о суициде могут быть симптомом опасной болезни
Появление суицидальных мыслей может указывать на воспалительные процессы в головном мозге у людей, склонных к депрессии. Такое установили ученые из Университета Манчестера в Великобритании.
В частности, в мозге таких людей исследователями был зафиксирован повышенный уровень транслокаторного белка TSPO. Специалисты пригласили для обследования 14 человек с симптомами умеренной и тяжелой депрессии, которые не принимали лекарств. В разговорах с врачами добровольцы признавались в том, что размышляли о самоубийстве. У добровольцев сканировали мозг, пишет ladyhealth. Использовалась учеными позитронно-эмиссионная томография выявила у пациентов более высокие уровни белка TSPO.
По словам медиков, повышение концентрации TSPO является маркером активации определенного вида клеток нервной системы, что, в свою очередь, указывает на неблагоприятный процесс в головном мозге.
“Мы обнаружили, что люди с депрессией, которые испытывали суицидальные мысли, демонстрируют значительно более высокие уровни TSPO, что указывает на воспаление головного мозга”, — отметили ученые.