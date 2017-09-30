Мультимиллионер Хью Хефнер оставил 30-летнюю жену без наследства (фото)
2017-09-29 10:26
Мультимиллионер Хью Хефнер оставил 30-летнюю жену без наследства (фото)
Как оказалось, деньги получат его дети, а вот третья жена, 30-летняя Кристал Харрис, останется без всего.
Хью Хефнер скончался 28 сентября в своем доме в Лос-Анджелесе, передает Rus.Media. Пока весь мир скорбит, включая знаменитостей, СМИ уже начали выяснять, кому же достанется многомиллионное состояние основателя журнала Playboy. Как оказалось, деньги получат его дети, а вот третья жена, 30-летняя Кристал Харрис, останется без всего.
Еще до заключения брака с Кристал Хью подстраховал себя на случай, если привлекательная жена захочет его разорить. За день до свадьбы Харрис согласилась подписать брачный договор, в котором прописано, что после смерти мужа ей не достанется абсолютно ничего.
Состояние в 43 миллиона долларов поделят между собой четверо детей Хью от разных браков, а также часть денег будет перечислена на счета Университета Южной Калифорнии и благотворительных организаций, которым журналист помогал в течение жизни.
Напомним, что свадебная церемония Хефнера Кристал, которая младше него на 60 лет, состоялась со второго раза. Пара была помолвлена в 2011 году, однако за несколько дней до церемонии торжество отменили из-за невесты: блондинка просто сбежала. Харрис призналась, что испугалась ответственности, так и близость интимного характера ее не устраивала:
Секс длился не больше двух секунд,
— рассказывала вдова.
Но через год, в 2012 году, пара все-таки сыграла свадьбу. После чего Кристал настаивала, что разница в возрасте не имеет значения.