Мукачево: «Правый сектор» поднял все подразделения по тревоге и сделал радикальное обращение к украинскому народу
2015-07-11 18:12
Мукачево: «Правый сектор» поднял все подразделения по тревоге и сделал радикальное обращение к украинскому народу
Центральный провод «ПС» отреагировал на события в Мукачево. На странице «Правого сектора» в Фейсбуке размещено обращение к украинскому народу
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Патриоты Украины приводят обращение, отмечая, горе тому, кто станет виновником братоубийственного кровопролития. Язык оригинала.
Сегодня в Украине произошла чрезвычайная событие, которое может изменить ход истории. В г.Мукачево на Закарпатье сотни ошалелых от безнаказанности бандитов насильника и наркоторговца регионала Михаила Ланьо – в настоящее время депутата ВР Украины – попытались физически уничтожить бойцов “Правого сектора”.
В этой силовой акции приняли активное участие и бандиты в милицейских погонах, находящиеся на содержании одиозного кума главного врага украинцев – Виктора Медведчука.
После ожесточенного боя убиты двое бойцов “Правого сектора”, ранены – четверо (из них двое – тяжело). Забрав убитых и раненых, подразделение с боем вырвался из окружения бандитов и отошел в горы.
В настоящее время по боевой тревоге поднимают спецназ для уничтожения наших собратьев. Если это произойдет – начнется необратимый процесс. Мы не позволим никому отстреливать наших собратьев.
Наши требования: немедленный публичный арест депутата Ланьо, что принимал непосредственное участие в событиях, всех бандитов и силовиков, что открывали огонь, и тех, кто отдавал приказ.
Весь Военно-политическое движение “Правый сектор” поднят по боевой тревоге.
Обращаемся к украинцам поддержать справедливость в это нелегкое время.
Обращаемся к собратьям по оружию стать для нас надежной опорой в борьбе с бандитами.
Обращаемся к Вооруженным Силам Украины не участвовать в уничтожены тех, кто вчера с вами был в окопах.
Смерть бандитам!
Слава Украине!
11.07.2015 г. Бы.
Источник: сайт “ Правого сектора “, ФБ страница “ Правого сектора “