Мужской конкурс красоты был отменен из-за отсутствия хороших участников
2017-09-26 20:22
Мужской конкурс красоты был отменен из-за отсутствия хороших участников
А еще говорят, что красота — вещь субъективная!
Скандал в мексиканском штате Табаско: конкурс красоты среди мужчин «Мистер Табаско 2017» отменено, передает Rus.Media. Причина — отсутствие участников, которые бы подходили под требования, предъявленные организаторами.
Организаторы «Мистера Табаско» рассчитывали, что участники конкурса будут: не ниже 178 см роста; в возрасте от 17 до 27 лет; говорить на английском. Кроме того, предполагалось, что участники смогут похвастаться «гармоничным лицом и телом». И при всем при этом, не работать стриптизерами.
Не знаем, какую из перечисленных требований оказалось невыполнимым, но на заявку на участие в конкурсе подали лишь семь человек. Сделав фотографии этих семь, организаторы приняли волевое решение о закрытии конкурса.
Надо сказать, что с самого конкурс «Мистер Табаско 2017» с самого начала подвергся остракизму. Мексиканцы были возмущены требованиями, которые предъявлялись участникам — например, к росту. Ведь, большинство мексиканских мужчин высоким ростом не отличаются, так зачем устанавливать такое ограничение? А те которые отличаются, пожалуй, уже работают стриптизерами — что противоречит другим условиям конкурса.