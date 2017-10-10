Мужские рубашки – выбираем самый стильный вариант
2017-10-10 16:30
Мужские рубашки – выбираем самый стильный вариант
Фото: Мужская рубашка бордового цвета в клетку
Много лет подряд рубашка считалась самым скучным элементом мужского гардероба. В продаже были преимущественно однотонные светлые модели, затем ассортимент пополнился полосатыми и клетчатыми вариантами. Сейчас выбор расцветок очень большой. Какие изделия являются самыми модными в 2017 году?
Деловые мужские рубашки: исключительно строгие цвета или есть другие варианты?
Белая рубашка, серый или синий костюм – это уже почти униформа офисного работника. Мужчины не любят экспериментировать, в отличие от женщин, им не мозолит одинаковую одежду и отсутствие новых вещей в шкафу.
Но, красивый элегантный вид – это обязательное условие современного делового человека, поэтому стоит кое-что переосмыслить свой обычный деловой наряд:
- Если в офисе строгий дресс-код, можно посмотреть рубашки необычных оттенков: лимонного, персикового, нежно-фиолетового, а к ним – светлые брюки и пиджаки.
- Очень стильно смотрятся модели, воротнички и манжеты которых декорированы материалом с узором.
- Воротник может быть украшен оригинальными пуговицами, булавкой или иметь необычную форму, например, воротничок-стойка – такие изделия подходят под офисный костюм.
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Конечно, выбирая рубашку, нужно держать в памяти галстука, которые вы собираетесь с ней надеть. Если ваша сфера деятельности не предполагает ежедневного ношения галстуков, воротник рубашки может стать именно тем акцентом, на который стоит делать ставку, подбирая вещи.
Рубашки в повседневной жизни – эффектный мужской стиль
Фото: Тактическая рубашка Defender вот Helikon-Tex™
Повседневные сорочки снова вернулись в моду, и это дает мужчинам возможность разнообразить летний гардероб. Легкая розстібнута рубашка, надетая на майку или футболку, делает вид немного грубоват, раскованным, мечтательным, что является трендом последних лет.
Удачные комбинации:
- Допускается надеть цветную или украшенную принтом рубашку на футболку насыщенного окраса. Конечно цвета должны гармонировать, и, если на каком-то изделии узор слишком яркий, цвет другой должен быть спокойнее.
- Цветные рубашки + белые майки и футболки делают образ более соблазнительным.
- Джинсовые модели можно сочетать с футболками любого цвета, но самое красивое сочетание – классический деним и белая футболка.
- Есть еще один узор, который прекрасно подходит к разнообразным маек – это ячейка. Клетчатые рубашки – это удачный выбор на каждый день, особенно яркие, с крупным рисунком.
Как выбрать мужскую рубашку?
Существует правило, что мужскую рубашку выбирают по ширине воротничка. Но если вы хотите получить действительно стильный изделие, надо смотреть на другие критерии и детали, а именно:
- крой, особенно, если фигура очень стройная, имеет склонность к полноте или есть особенности, которые хочется подчеркнуть или скрыть;
- материал – дешевая хлопок будет ужасно мяться; синтетические ткани часто блестят, что сильно удешевляет вид; есть материалы, которые кошлатятся – для деловой сорочки недопустимо;
- цвет – он должен быть к лицу вам и подходить под существующий одежду;
- пуговицы – это, на первый взгляд, сугубо практический элемент может стать изюминкой изделия;
- форму воротничка – он должен не только быть по размеру, но и украшать шею;
- длину рукавов – некрасиво, когда манжет прикрывает половину ладони.
Модные мужские сороки 2017 – это не часть костюма, это отдельный предмет одежды, который нужно подбирать тщательно, отгоняя мысли «ничего, под пиджаком все равно не видно будет».
Приступая к поискам, сначала выберите стиль, затем продумайте, с чем будете носить, тогда вам будет легче ориентироваться в многообразии, которое сегодня имеется в украинских магазинах.