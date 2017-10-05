Муженко приказал снять охрану со складов оружия
2017-10-04 20:10
Муженко приказал снять охрану со складов оружия
Комитет ВР по нацбезопасности.
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Склады в Калиновке практически не охранялись, поскольку своей директивой начальника Генерального штаба снял с них охрану, передает Rus.Media.
Об этом во время заседания комитета по вопросам национальной безопасности и обороны заявил председатель комитета Сергей Пашинский, передает СМИ
“Только в этом году Калиновку проверяли трижды – один раз комиссия Администрации Президента и два раза совместная комиссия Минобороны и Генштаба.
Около 50 человек неоднократно выезжали в Калиновку, что-то там подписывали. Это при том, что охраны фактической в Калиновке не было вообще. Потому что своей директивой 2017 года начальник Генерального штаба снял охрану складов и арсеналов. Есть такая директива”, – сказал С.Пашинский.
При том, по словам заместителя министра обороны Игоря Павловского, в Калиновку 2017 года из бюджета было выделено 25 млн 537 тысяч грн.