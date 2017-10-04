Муженко поделился новыми подробностями взрывов в Калиновке
2017-10-04 07:04
Муженко поделился новыми подробностями взрывов в Калиновке
Глава Генштаба ВСУ считает, что взрывы не были случайностью.
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Над складом боеприпасов в Калиновке Винницкой области до и после пожара были замечены космические аппараты. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, передает Rus.Media.
“Было и отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я не буду их называть, поскольку это предмет следствия. Появление различных космических аппаратов над составом до, во время и после этого события”, – отметил Муженко, заявляя, что взрывы были диверсией, о чем свидетельствуют несколько моментов.
По его словам, также было повреждение системы связи.
“Возможно, это случайность из-за каких-то ремонтных работ. Дальше было повреждения системы энергообеспечения. Винница на целый час было отключено от света, как раз перед аварией”, – добавил начальник Генштаба.
Он уверен, что все указанные события – не случайность, и доказывают, что на складах в Калиновке была спланированная акция.