Муженко жестко ответил Турчинову: обвинить меня во взрыве арсенала не получится
2017-09-28 15:00
Муженко жестко ответил Турчинову: обвинить меня во взрыве арсенала не получится
Глава Генштаба заявил, что те, кто бросают тень сомнения на ВСУ играют только на руку врагам Украины. И намекнул, что глава армии – президент.
Глава Генштаба Виктор Муженко ответил секретаря СНБО Александра Турчинова на обвинения в халатности из-за пожара и взрыва складов боеприпасов в Калиновке, передает Rus.Media. Свой ответ он разместил на странице в Фейсбуке.
Муженко дал понять, что обвинить его и Генштаб в события не получится. Он также намекнул, что если армия виновата, что следует из слов Турчинова, то виноват и президент, как Главнокомандующий ВСУ.
– … О эмоциональном фоне нагнетания и истерики. Враг напомнил, что идет война. Главным объектом его атаки являются Вооруженные Силы как основная опора национальной безопасности Украины. Сразу появились те, которые стремятся подорвать боеспособность и целостность Вооруженных Сил. Их задача совпадает с враждебными… И на этом фоне реализовать свои политические амбиции. Эти люди не понимают, что ВС стали другими, -написал Муженко.
– Война закалила всех – от солдата до генерала. Для тех, кто еще не понял – обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится. Для управления Вооруженными Силами выстроена четкая вертикаль с Верховным Главнокомандующим во главе. Тем временем Вооруженные Силы Украины с каждым днем ??крепнут и закаляются.
Что сказал Турчинов
– В течение этого года, во время уничтожения арсенала в Балаклее, это и пожар в Калиновке, мы потеряли большое количество боеприпасов. Стране нанесен наибольший удар с начала войны. Удар по нашей обороне, удар по нашей боеспособности. И для меня принципиально, именно так я поставил вопрос во время заседания военного кабинета, – это ответственность, начиная от начальника Генштаба и по всей вертикали тех, кто отвечает за оборону нашей страны. Мы продемонстрировали, что не можем защитить наши стратегические арсеналы. Поэтому встает вопрос о качестве защиты нашей страны, – заявил секретарь СНБО.