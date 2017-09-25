Мужчины с этими чертами лица изменяют чаще всего
2017-09-25 11:07
Мужчины с этими чертами лица изменяют чаще всего
Ученым из Канады удалось выяснить, как внешне выглядит человек, склонный к изменам.
Для получения сведений эксперты провели два исследования. В первом эксперименте принимало участие 145 студентов, которые находились в отношениях. Участники рассказывали о своем поведении во время коммуникации с другими людьми и о нюансах, связанных с сексуальной жизнью. Во время исследования ученые определили параметры лица респондентов, а именно ширину и высоту, передает Rus.Media.
Во втором эксперименте участвовало около 300 желающих, которые заполняли подробную анкету. Далее представители науки оценивали склонность респондентов к изменам.
По итогам опроса оказалось, что между пропорциями лица и склонности к изменам существует определенная связь. На оба фактора влияет тестостерон, что вырабатывается в период полового созревания. Таким образом, было установлено, что мужчины с широким типом лица (квадратной формы) и широкими скулами чаще ходят на сторону.