Мужчины на себе узнали, как больно рожать (видео)
2017-09-27 20:55
Мужчины на себе узнали, как больно рожать (видео)
На самом деле миллиард долларов еще ни один человек не заработал: если вы помните, именно такую сумму обещано заплатить первому мужчине, который родит.
В одной из клиник Британии двум мужчинам, которые рискнули почувствовать родовую боль, к животу прикрепили электроды, призванные сымитировать ощущения, которые женщины испытывают во время схваток и потуг.
«Вы будете тужиться и терпеть боль», – предупредила врач своих подопытных. «Звучит весело!» – пошутил один из них, и эксперимент начался …
«Роды» длились два часа, а сами «роженицы» ближе к окончанию процесса были настроены не так позитивно …
В финале, уже освобождены от электродов и болевых ощущений, мужчины поделились своими впечатлениями:
– Это было … нехорошо …
– Кошмар.
– Лучше или хуже, чем вы это себе представляли?
– Намного хуже. Ощущение, будто … ммм … как будто родил!
– Мама, если во время моего рождения ты чувствовала хоть что-то похожее на ощущения, которые я испытал несколько минут назад, спустя годы говорю тебе: прости и спасибо! Ты – супергерой, мама!