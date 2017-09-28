Мужчины на себе узнали, как больно рожать (видео)

despravda | 28.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-27 20:55

Мужчины на себе узнали, как больно рожать (видео)
На самом деле миллиард долларов еще ни один человек не заработал: если вы помните, именно такую сумму обещано заплатить первому мужчине, который родит.

В одной из клиник Британии двум мужчинам, которые рискнули почувствовать родовую боль, к животу прикрепили электроды, призванные сымитировать ощущения, которые женщины испытывают во время схваток и потуг.

«Вы будете тужиться и терпеть боль», – предупредила врач своих подопытных. «Звучит весело!» – пошутил один из них, и эксперимент начался …

«Роды» длились два часа, а сами «роженицы» ближе к окончанию процесса были настроены не так позитивно …

В финале, уже освобождены от электродов и болевых ощущений, мужчины поделились своими впечатлениями:

– Это было … нехорошо …

– Кошмар.

– Лучше или хуже, чем вы это себе представляли?

– Намного хуже. Ощущение, будто … ммм … как будто родил!

– Мама, если во время моего рождения ты чувствовала хоть что-то похожее на ощущения, которые я испытал несколько минут назад, спустя годы говорю тебе: прости и спасибо! Ты – супергерой, мама!

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