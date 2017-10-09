Мужчины и мужчины Аллы Пугачевой – как они изменились!
2017-10-09 20:51
Мужчины и мужчины Аллы Пугачевой – как они изменились!
Эта женщина покорила харизмой в любом возрасте – и мужчин любого возраста.
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Эта женщина покорила харизмой в любом возрасте – и мужчин любого возраста. Ей приписывают огромное количество романов, но официально число мужчин, которым удалось (пусть и ненадолго) удержать Примадонну, равняется пяти.
Мужчина №1 – Миколас Орбакас
В браке с 1969 по 1973 год
Миколас и Алла познакомились на прослушивании во время создания бригады для пожилых цирковых гастролей. Тогда Алла только окончила музыкальное училище и на прослушивании пробовалась в качестве аккомпаниатора. Она была настолько яркой, что влюбила в себя всех мужчин в цирке. Миколас не оказался исключением. Многие до сих пор гадают, что заставило будущую Примадонну остановить свой выбор на 18-летнем тонком и тихом юноше. Возможно, аристократичность и манеры джентльмена?
Орбакас был настолько незначительным, что Алла Борисовна сама предложила ему жениться! Они сыграли пышную по тем временам свадьбу, на которую было приглашено около ста человек. Молодоженам выделили комнату в коммуналке, на одной лестничной клетке с родителями Аллы Борисовны. Тогда молодая Пугачева уже начала выступать, но о солидных гонорарах говорить не приходилось, тем более в молодой семье росла дочь Кристина. Поэтому супруги нередко подкармливали родители.
Как говорили сами артисты, их разлучили постоянные гастроли. Развод дался Алле нелегко. Она долгое время была в обиде на бывшего мужа, не разговаривала с ним и не позволяла этого дочери. Но со временем все сгладилось: артисты стали звонить, Алла Борисовна даже иногда помогала семье Орбакаса, а у Кристины и по сей день теплые отношения с отцом.
После развода с Пугачевой Миколас женился на воздушной гимнастке Марине, которая младше него на 19 лет. В 1985 году у пары родился сын Фабиан. Супруги до сих пор в браке, живут в Москве.
Мужчина №2 — Александр Стефанович
В браке с 1976 по 1980 год
С 1974 по 1976 год Пугачева встречалась с основателем коллектива «Веселые ребята» Павлом Слободкіним. Буйный характер двух ярких личностей не позволил им построить гармоничные отношения. После расставания с Слободкіним Алла Борисовна вышла замуж за Александра Стефановича. Их свел поэт Александр Дербенев, пошутив во время знакомства двух звезд: «Я тебя хочу познакомить с одной талантливой девушкой. Только учти, она абсолютно без тормозов!»
Талантливый режиссер, известный в СССР не меньше, чем Пугачева, стал настоящим наставником для певицы. Именно он сделал из нее звезду. Теперь в основе творчества Пугачевой лежали пять принципов, которым Стефанович научил Аллу Борисовну: песня должна носить исповедальный характер, каждое выступление — это театрализованное выступление, необходимо отказаться от западных стандартов выполнения, создать амплуа одинокой женщины и не забывать о пиаре. Он снимал фильмы и клипы с ее участием, режиссировал концертные номера, полностью принял ее карьеру в свои руки. Казалось, в этих отношениях мужчина ставил себя на ступень выше.
Все закончилось после того, как Алла Борисовна застала Стефановича в постели с другой женщиной. Прямо на съемках она выясняла отношения, а он ей говорил, что «цивилизованная семья — это не счастье, а видимость счастья», что нужно держать марку. При этом количество интрижек на стороне росло, и Пугачева ушла. Так образ одинокой женщины, созданный Стефановичем, стал реальным.
О своем браке с Примадонной режиссер написал автобиографический роман «Кураж».
Мужчина №3 — Евгений Болдин
В браке с 1985 по 1993 год
С третьим мужем Алла Пугачева познакомилась, когда была замужем за Стефановичем. И он был женат. Евгений Болдин — хороший парень, крепкое плечо, как о нем отзывались коллеги и друзья. Сначала он был администратором певицы, затем директором и продюсером. Они долгое время жили в фактическом браке, но все-таки им пришлось расписаться. По слухам, чтобы получить возможность выезжать за границу.
Болдин, как и Орбакас, оставался в тени знаменитой жены. Но не это стало причиной разрыва. В 1987 году творческий союз Аллы Пугачевой и музыканта Владимира Кузьмина перестал быть только творческим. Об их романе знала вся страна. Но Кузьмин оказался единственным мужчиной, который решился уйти от Примадонны. Причин много: властный характер певицы, свободолюбие певца и тот факт, что она вообще-то замужем. В интервью Алла Борисовна говорила: «Кузьмин меня полюбил, я его полюбила. А мой муж боролся за меня, как мог. Ему нужна была такая победа, и он тогда победил… Я вела себя так, как подобает женщине. Если бы была не права, то Жени Болдина и не было бы сейчас рядом со мной в лице одного».
В 1992 году в жизни певицы появился другой мужчина — Сергей Челобанов. Оба артиста были женаты, но их роман продлился два года.
Сейчас Болдин женат на 37-летней певице Марине Лях из Краснодара. У пары растет дочь Маша.
Человек №4 — Филипп Киркоров
С браке с 1994 по 2005
С Филиппом Киркоровым Пугачева не просто расписалась, но и обвенчалась. История их отношений похожа на любовный роман: он присылал ей миллионы алых роз, она не обращала на него внимания, он просил о помощи друзей, чтобы признаться ей в любви, и она в итоге сдалась. Пугачева сделала из молодого певца звезду. По словам друзей, их отношения погубила сказка. Он пел ей о любви со сцены, осыпал комплиментами и был безгранично предан, а когда этот флер шел, оставался быт. «Они оба художники, оба — немного инопланетяне и всегда говорили на разных языках», — утверждали коллеги.
Однажды на фестивале «Славянский базар» в Витебске Киркоров представил Примадонне молодого комика Галкина. Молодой человек заинтересовал артистку непосредственностью, чувством юмора и легкостью в общении. Как говорит сам Максим Галкин, «Филипп, видимо, пожалел об этом знакомстве». Долгое время отношения телеведущего и певицы были скрыты от публики, но их совместное участие в новогоднем мюзикле Первого канала, запись песен и клипов не оставляли сомнений в том, что у пары роман.
Мужчина №5 — Максим Галкин
В браке с 2011 года
Это не была любовь с первого взгляда. Это был творческий тандем, который перерос в нечто большее. Пара шокировала общественность решением жениться, ведь разница в возрасте между Галкина и Пугачевой — 27 лет!
Вокруг этого союза ходило множество сплетен и слухов. Многие говорили, что эти отношения долго не продлятся хотя бы из-за того, что Галкин не сможет стать отцом. Но Примадонна оказалась на шаг впереди. В 2013 году стало известно, что супруги готовятся стать родителями. Но как? Оказывается, много лет назад Пугачева решилась на криоконсервацию яйцеклеток, чтобы оставить возможность родить ребенка с помощью суррогатной матери. 18 сентября 2013 года у Галкина и Пугачевой родилась двойня.
Максим Галкин построил для Примадонны настоящий замок в Подмосковье, супруги вместе воспитывают Гарри и Лизу, путешествуют и творят.