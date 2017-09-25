Мужчина увидел быстро плавающей бутылку. Когда он подошел ближе, то испугался!
2017-09-24 16:23
Мужчина увидел быстро плавающей бутылку. Когда он подошел ближе, то испугался!
Один из жителей Гаосюн (Тайвань), Кое Ляо, в один прекрасный день спокойно рыбачил, пока не увидел нечто, что захлестнули его в настоящий шок.
Эта история в очередной раз доказывает, что некоторые люди способны только к разрушению и абсолютно не хотят нести никакой ответственности за свои поступки , передает Rus.Media .
Кое Ляо увидел в воде странную бутылку, обросшую мхом, которая довольно быстро двигалась по воде в абсолютный штиль. Мужчина подошел ближе, чтобы рассмотреть, что же на самом деле происходит.
Куо увидел черепаху, которой кто-то приклеил пластиковую бутылку на панцирь с помощью клея-момента. Рыбак был в настоящем шоке от бесчеловечности людей.
Он немедленно вытащил бедное животное из воды и пытался отделить черепаху от бутылки. Однако это было сделать не так просто, ведь клей был очень устойчивым. А также за количеством мха и водорослей было понятно, что черепаха давно плавает с таким «балластом».
В результате многочисленных попыток Ляо достиг успеха и пустил животное обратно в воду. Стоит отметить, что изначально потерпевшая не смогла нырнуть в воду, ведь она привыкла находиться на поверхности, так как пластик в течение долгого времени выталкивал его наверх. А также она не могла достать пищу со дна реки и была сильно истощена.
Пусть в тот день Ляо и не поймал рыбы, но смог помочь бедному животному, пострадавшему от чьих-то безжалостных рук.