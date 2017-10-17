Мужчина умер в результате операции по увеличению пениса
2017-10-17 12:40
Мужчина умер в результате операции по увеличению пениса
Не «во время» и не «после», а именно «в результате». Любой предупрежден!
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Британское Daily Mail, главный поставщик абсурдных новостей, от которых нельзя просто отмахнуться, констатирует, что смерть в результате операции по увеличению пениса зафиксирована впервые, передает Rus.Media.
Пациент — здоровый мужчина 30 лет.
Длина и обхват полового члена планировали увеличить с помощью жировой ткани, взятой с живота пациента. Операция шла по плану без осложнений, но вдруг сердце мужчины начало безумно биться, а давление упало, как и содержание кислорода в крови. В наличии был сердечный приступ. Врач начал сердечно-легочную реанимацию и немедленно перевел пациента в отделение интенсивной терапии, но тот умер менее чем через два часа.
По медицинскому заключению, сердечный приступ стал результатом затруднение кровотока: в какой-то момент жировые клетки, которые попали в кровь, закупорили легкое.
Стоит сказать, что операции по удлинению пениса или увеличение его диаметра — вещь достаточно распространенная и не считается опасной. Видимо, неназванному пациенту страшно не повезло стать медицинским прецедентом.