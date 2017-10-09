Мужчина включил диктофон перед тем, как ему ввели наркоз
2017-10-09 11:59
Мужчина включил диктофон перед тем, как ему ввели наркоз
Пациент из штата Виргиния случайно оставил свой телефон включенным во время обычной колоноскопии.
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Перед операцией врач давал ему некоторые инструкции, и для того чтобы не забыть, решил записать все на телефон и забыл его выключить, передает Rus.Media.
То, что произошло дальше, реально беспокоит! После операции он прослушал запись – и ужаснулся: врачи оскорбляли его! И это не первый случай: помните историю Этель Истер?
«После 5 минут разговора до операции, мне реально хотелось ударить тебя по лицу» – говорил один из врачей.
Другой сотрудник больницы называл его неприличными словами, а Тиффани Ингам, скорее всего, произносила свои ужасные образы!
«Я собираюсь удалить твой геморрой, даже если его нет!» – говорила Тиффани. «Я просто ткну пальцем в небо!»
Группа врачей шутила про сифилис, СПИД и другие инфекционные заболевания. Стало известно, что это не первый случай в их практике.
«Эти люди верят в то, во что хотят верить. И вдруг приходят к нам со своими проблемами», – говорила Лингам. «Чем дольше мы работаем, тем чаще встречаем таких пациентов. Когда же это все закончится!»
Пациент подал в суд на эту больницу и получил компенсацию в размере 500000 долларов.
Как Вы думаете, правильное ли решение принял суд Вирджинии?