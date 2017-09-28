Мужчина решил проверить, любит его жена…. написал ей ..идет от нее!
2017-01-11 22:15
Мужчина решил проверить, любит его жена…. написал ей ..идет от нее!
Положил записку на тумбочку, а сам спрятался под кроватью в ожидании жены… дальше был шокованийі …
Один мужчина решил проверить, любит ли его жена, и написал ей прощальное письмо о том, что он якобы уходит от нее. Он положил записку на тумбочку, а сам спрятался под кроватью в ожидании жены.
Мужчина понимал, что это несколько детский поступок, но он должен был знать, что чувствует к нему жена. Он надеялся услышать, как она расстроится, начнет плакать, звонить знакомым …
Когда жена, наконец, пришла домой, она увидела письмо и прочитала его.
Через несколько минут молчания, она взяла ручку и начала что-то приписывать в письме. Затем она переоделась, насвистывая веселые мелодии, подпевая и пританцовывая на месте. Она была скорее счастлива, нежели чем расстроена и подавлена.
Мужчина был шокирован. Но все становилось еще хуже.
Жена взяла телефон и набрала номер. Муж прислушивался, как жена с кем-то разговаривала по телефону:
– Привет дорогой. Я уже собралась и выезжаю к тебе. Что касается этого дурака, я наконец-то довела его, и он ушел. И как я только могла выйти замуж за него? Жаль, что мы не встретились с тобой раньше. Увидимся, милый!
Она повесила трубку и вышла из комнаты.
Через некоторое время муж услышал, как открылась и закрылась входная дверь, – жена ушла … Расстроенный и со слезами на глазах, он вылез из-под кровати и принялся читать, что жена приписала в письме.
Сквозь слезы он прочел: “Я вижу твои ноги, торчащие из-под кровати. Я в магазин, за хлебом”.