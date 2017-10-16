Мужчина пытался изнасиловать женщину в лифте, но когда она возвращается…(видео)
16.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-16 18:51
Мужчина пытался изнасиловать женщину в лифте, но когда она возвращается…(видео)
Шокирующие кадры скрытой камеры.
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Мужчина пытается напасть на нее в лифте. Но когда она возвращается… поверить не могу! передает Rus.Media.
Скрытая камера, наверное, одно из самых гениальных изобретений человечества. Чего только не увидишь.
Эти кадры, например, повествуют о том, как один человек в Китае, видимо, пытался изнасиловать женщину в лифте. Но не тут-то было!
Такого он точно не ожидал! Учитесь, девушки – каждая должна уметь себя защищать!