Мужчина пытается напасть на нее в лифте. Но когда она возвращается… поверить не могу! (видео)
02.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2016-12-18 15:05
Мужчина пытается напасть на нее в лифте. Но когда она возвращается… поверить не могу! (видео)
Скрытая камера, наверное, одно из самых гениальных изобретений человечества. Чего только не увидишь!
Эти кадры, например, повествуют о том, как один человек в Китае, видимо, пытался изнасиловать женщину в лифте. Но не тут-то было! Преступнику попалась настоящая Мулан:
Такого он точно не ожидал! Учитесь, девушки – каждая должна уметь себя защищать!