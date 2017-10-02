Мужчина пытается напасть на нее в лифте. Но когда она возвращается… поверить не могу! (видео)

despravda | 02.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2016-12-18 15:05

Мужчина пытается напасть на нее в лифте. Но когда она возвращается… поверить не могу! (видео)
Скрытая камера, наверное, одно из самых гениальных изобретений человечества. Чего только не увидишь!

Эти кадры, например, повествуют о том, как один человек в Китае, видимо, пытался изнасиловать женщину в лифте. Но не тут-то было! Преступнику попалась настоящая Мулан:

Такого он точно не ожидал! Учитесь, девушки – каждая должна уметь себя защищать!

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