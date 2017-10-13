Муж участницы “Танцев со звездами” вернулся домой
2017-10-12 20:39
Муж участницы “Танцев со звездами” вернулся домой
Не прошло и 3 года.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Муж участницы проекта “Танцы со звездами”, вокалистки украинской поп-группы “Время и Стекло” Нади Дорофеевой Владимир Дантес, которого обокрали в Майами, вернулся домой со съемок программы “Їжо, я люблю тебя”, передает Rus.Media.
Об этом свидетельствует пост в его Instagram-аккаунте.
“Я дома и это прекрасно. Шесть сезонов “Їжо, я люблю тебя” позади, три года тревел-жизни пролетели очень быстро. Эти три года были волшебными и сложными. Но самое главное, что понял за это время – нужно путешествовать как можно больше! Тем более, если у тебя еще есть самое главное оружие – молодость”, – написал Дантес.
Также музыкант посоветовал своим підписникам побольше путешествовать.
“Старайся учиться в другой стране, не потому что у тебя дома плохо, а для развития самого себя и лишение себя же “зоны комфорта”. Чем больше ты пересекаешь границ мира, тем больше стираются границы внутри тебя самого. Ты понимаешь, что везде есть проблемы, насколько бы развитая страна не была – люди все равно чем-то недовольны. Просто где-то быть недовольным легче”, – добавил он.