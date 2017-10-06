Муж бросил жену, потому что она перестала за собой следить. Но через год они снова встретились и …
2017-10-06 13:30
Муж бросил жену, потому что она перестала за собой следить. Но через год они снова встретились и …
Все люди склонны ошибаться, в этом нет ничего страшного.
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Наоборот, ошибки чаще всего стимулируют нас, добавляют решимости, хотя, конечно, многие воспринимают это как личное поражение и раскисает еще больше. Я уверен, что любой промах может быть подвергнуто тщательному анализу и восприниматься как опыт: ошибаются все, и ты в том числе, передает Rus.Media.
Примером может послужить следующая история, просто сделай выводы и прими к сведению. Да, человек допустил ошибку и сейчас жалеет о ней, но в то же время она кое-чему научилась. Конечно, чужой опыт не заменит личного, но все же попробуй вникнуть, ведь месседж на самом деле очень простой. Вот история человека, который бросил свою жену …
«Ровно год назад я ушел от своей жены. Оставил ее, потому что познакомился с молодой и привлекательной девушкой, которая дарила мне удовольствие, чего уже давно не делала моя жена. Она буквально загрубела, вся покрылась целлюлитом, растяжками, ее живот отвис …
Жена забыла про косметику, перестала следить за волосами, и я заметил, что от него все чаще пахнет потом. Она перестала делать элементарные вещи: красить ногти, брить ноги, носить бюстгальтер, из-за чего ее грудь обвисла … Словом, все эти вещи очень негативно влияли на меня. Я не видел больше ту женщину, в которую влюбился. И я пошел.
Сегодня, ровно через год, как мы расстались, я встретил свою бывшую жену. И не поверил своим глазам: как же хорошо она выглядела! Красивая, ухоженная, с подтянутым привлекательным телом, одета в достаточно откровенное платье … Не может быть! Я отказывался в это верить.
Она была совсем не похожа на мать троих детей (моих детей!), и я крепко задумался над тем, что же на самом деле произошло. Наверное, когда она была со мной, ей не хватало времени на тренажерный зал, ведь все время она уделяла мне и нашим детям! Может, она не носила бюстгальтер просто потому, что ей некогда было с ним возиться, ведь нужно было кормить малышей?
Может, она не брили ноги и не вискубувала брови, потому что ей приходилось готовить, мыть, убирать за всеми нами? Сейчас я думаю о том, что, может, она на самом деле была счастлива? Ведь она всегда мечтала о большой и крепкой семье, стремилась о ком-то заботиться. Видимо, ее жизнь была прекрасна, а я просто не смог этого оценить …
Я хочу сказать только одно: я знаю, что такое реальная женщина в доме, и я потерял ее, потерял человека, который был для меня величайшим счастьем. Я променял красоту, которая есть внутри, на красоту внешнюю. А она встретила человека, который перестал относиться к ней как к прислуге и дала ей время, чтобы она позаботилась о себе. Теперь слишком поздно что-то менять … »
Каждый раз, когда ты думаешь, что кто-то не достоин тебя или не оправдывает твоих ожиданий, просто загляни в себя и подумай над тем, что даешь взамен ты сам. Не допускаешь ли ты ошибку прямо сейчас? Если ты еще не решил, так это, скорее сделай для близкого человека что-то приятное!