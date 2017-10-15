Мудрая притча о женщине, которая очень переживала за своего сына
2017-10-14 20:30
Мудрая притча о женщине, которая очень переживала за своего сына
Однажды к Богу пришла женщина.
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Ее спина была согнута под тяжестью большого мешка, передает Rus.Media.
-Ты устала, женщина? – спросил Господь. – Сними свою ношу с плеч, присядь, отдохни.
– Спасибо, я ненадолго, – отказалась женщина. – Только попрошу – и сразу обратно! А то вдруг за это время уже что-нибудь случится? Никогда себе этого не прощу!
– Что ты не готова себе простить?
– Если с моим ребенком что-то случится. Я именно и пришла, чтобы попросить Тебя: Господи, спаси и сохрани его!
– Я только этим и занимаюсь, – серьезно сказал Господь. – Разве я дал тебе повод усомниться в моей заботе?
– Нет, но. В этой жизни столько всяких опасностей, плохого влияния, крутых поворотов! А у него возраст такой – все хочется попробовать, везде влезть, во всем как-то самоутвердиться. Я очень боюсь, что его занесет на повороте, он забьется, и ему будет больно.
Что ж, в следующий раз он будет осторожнее, потому что на узнает, что такое боль, – ответил Господь. – Это очень хороший опыт! Почему ты не хочешь дать ему научиться?
– Потому что хочу избавить его от боли! – горячо воскликнула мать. -Ты видишь – я всегда ношу с собой мешок соломы, чтобы подстелить ее там, где он может упасть.
– И теперь хочешь, чтобы я обложил его соломкой со всех сторон? Хорошо. Гляди же!
И Господь мигом сотворил целый ворох соломы и бросил ее в мир. Она кольцом легла вокруг сына той женщины, отгородив его от всех опасностей, от всех соблазнов, а заодно и от жизни. Женщина видела, как ее сын пытается пробраться сквозь солому, но тщетно. Сын метался, пробовал разорвать соломенное кольцо, впадал то в отчаяние, то в ярость. А в конце концов достал откуда-то спички и поджег солому. Взметнулось пламя, и ??всю картину мгновенно затянуло дымом.
– Сынок! – закричала женщина. -Сынок, я иду на помощь!
– Хочешь подбросить в костер еще соломы? – спросил Господь.
– Имей в виду: чем больше соломки подстилают родители, тем сильнее желание прорваться сквозь нее любой ценой. Если же это не удастся, то он может и вовсе начать прожигать жизнь. Ведь он не знает, что такое боль, и что такое свобода выбора – тоже. Ты думаешь, что это мешок соломы, но на самом деле это мешок проблем.
В нем находятся все ужасы, которые тебе чудятся, все опасения, которые в тебе живут, все страхи, которыми ты наполнена. Все, о чем ты думаешь и тревожишься, набирает силу и разрастается, потому что ты даешь этому энергию. Поэтому твоя ноша столь обременительна, а твоя спина так устала.
– Выходит, я не должна заботиться о сыне ?! И это говоришь мне Ты, Господи?
– Заботиться – хоть пруд пруди. Но вот беспокоиться ты не должна. Ведь я тоже о нем забочусь. Позволь и мне делать мое дело. Просто не мешай мне! Но это, как я понимаю, вопрос веры.