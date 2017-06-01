Мятые машины и водители: ДТП по невнимательности и спешке
За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В с. Бригинцы Бобровицкого района в 9 час. водитель автомобиля «ЗАЗ-1103Slavuta» не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате происшествия водитель автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в Бобровицкую центральную районную больницу. На автодороге Киев – Сумы – Юнаковка вблизи поворота на с. Боршна Прилуцкого района в 10 час. 10 мин. водитель автомобиля «Тoyota Camry» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21120». В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21120» получили телесные повреждения и были доставлены в Прилуцкого центральной районной больницы. В г.. Носовка по ул. Вокзальной в 12 час. водитель мопеда «Honda Dio», выполняя маневр обгона, а не убедился в безопасности движения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2121», который двигался во встречном направлении. В результате происшествия водитель мопеда получил телесные повреждения. В Чернигове на перекрестке улиц Киевской и 77-й Гвардейской Дивизии в 16 час. 20 мин. 31 мая водитель автомобиля «Daewoo Nexia» совершил столкновение с мотоциклом «JS-125». В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым