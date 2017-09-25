Мы привыкли считать эти блюда полезными, но количество сахара в них зашкаливает
2017-09-25 15:18
Мы привыкли считать эти блюда полезными, но количество сахара в них зашкаливает
5 продуктов, в которых содержится слишком много сахара.
Предлагаем вашему вниманию пять продуктов, отравляющих организм сахаром, передает Rus.Media.
Гранола
Покупная гранола может не только способствовать набору веса, но и вызвать повышение уровня сахара в крови. Кроме полезных хлопьев, овса, орехов и семян, она включает патоку, кукурузный сироп, солодовый сироп или другие сладкие ингредиенты.
Фруктовые соки
Содержание сахара в покупных фруктовых соках составляет примерно 7%, то есть на каждый литр – 70 г, 12 чайных ложек сахара.
Протеиновые батончики
Профессиональные спортсмены никогда не едят их перед тренировкой: большое количество сахара негативно влияет на качество выполнения упражнений, заставляя организм быстрее истощаться и замедляться.
Выпечка без глютена
Если ты не страдаешь целиакией – непереносимостью глютена, покупать такую выпечку не имеет никакого смысла. В ней обычно много сахара, соли и трансжиров для улучшения вкуса.
Йогурты с наполнителями
Их делают из сухого молока и сдабривают разнообразными синтетическими добавками, подсластителями, ароматизаторами и консервантами. В 300-миллилитровой бутылочке питьевого йогурта содержится 45 грамм сахара – почти 8 чайных ложек. Это в полтора раза больше, чем весь дневной максимум для взрослого человека.