МВФ назвал ключевое условие для выделения транша
2017-09-29 13:18
МВФ назвал ключевое условие для выделения транша
Мы призываем власть и парламент обеспечить соответствие принятого закона целям реформы, которые были обработаны с МВФ и Всемирным банком.
Главным условием для предоставления Украине очередного транша МВФ по программе расширенного финансирования EFF является принятие пенсионной реформы, которая включает сокращение дефицита Пенсионного фонда, передает Rus.Media.
Об этом сообщает заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильяма Мюррея.
«Мы призываем власть и парламент обеспечить соответствие принятого закона целям реформы, которые были обработаны с МВФ и Всемирным банком», — сказал Мюррей.
Фонд готов в случае необходимости сотрудничать с правительством Украины для оценки соответствия этого, добавил он.
Доработанный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» (№ 6614) предлагает изменения в 30 законодательных актов. Закон должен вступить в силу с 1 октября 2017-го — частично, а с 1 января 2018 года — в полном объеме.