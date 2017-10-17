Мужчины эгоистичны женщин – доказано
После проведения масштабных исследований немецкие, швейцарские и нидерландские ученые заявили, что женщины ведут себя менее эгоистично, чем мужчины. Они отметили, что представительницам женского пола свойственно чаще делать добро, ведь они являются альтруистами по своей натуре.
Причина заключается в различной работе механизма вознаграждения у мужчин и женщин. В последних дофамин (гормон удовольствия) вырабатывается при вознаграждении кого-нибудь, что вызывает у них приятные ощущения. Если же уровень этого вещества становится ниже, женщины начинают вести себя эгоистичнее. У мужчин, наоборот, он повышается, когда они преследуют личную выгоду.
А когда добровольцы принимали дофамин, то среди женщин альтруизм проявили более 50%, а среди мужчин-лишь 40%, пишет gogetnews.info.