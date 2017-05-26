Мужчина закопал на огороде собутыльника
В Козелецком районе полицейские задержали мужчину, который во время пьяной ссоры забил до смерти своего оппонента, а тело вместе с приятелями по рюмке закопал на огороде. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В дежурную часть Козелецкого отделения полиции ГУНП в Черниговской области поступила оперативная информация, что в одном из населенных пунктов района на огороде местной жительницы закопан труп мужчины. Для проверки информации по указанному адресу выехала криминальная полиция и следственно-оперативная группа. Обследовав придомовую территорию, правоохранители обнаружили прикиданий землей яму, из которой виднелись человеческие ноги. Когда откопали тело, то стало очевидно, что погибший умер явно не своей смертью. Полицейские опросили всех возможных свидетелей происшествия, изъяли немало вещественных доказательств и установили личность подозреваемого в убийстве. Им оказался 33-летний местный житель, которого сразу задержали. Как рассказал подозреваемый, накануне он выпивал с компанией в гостях у 45-летней знакомой. В процессе употребления водки между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого младший сбил с ног своего оппонента, а когда тот упал, нанес многочисленные удары ногами по голове, от чего тот скончался. Испугавшись последствий, мужчина решил скрыть следы преступления, для чего замотал умершего в одеяло и закопал в яме на территории хозяйства, а сам ушел, будто ничего не произошло. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) – наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым