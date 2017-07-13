Мужчина со Сновска рискнул и стал предпринимателем
Окончив профессионально-техническое училище и получив профессию обувщика по индивидуальному пошиву обуви, Виктор Литвин со Сновска почти 6 лет проработал в Территориальном центре социального обслуживания населения.
Неполный рабочий день, соответственно, мизерная заработная плата, осознание того, что может и должен сделать больше для своей семьи – это те факторы, которые заставили его принять непростое для любого человека решение – уволиться с работы. Мечтал открыть собственное дело, жена поддержала.
За помощью Виктор Литвин обратился в центр занятости, где посетил информационный семинар, проконсультировался у специалистов, а также прошел профдиагностической обследование, результаты которого и подтвердили правильность его намерений.
Собственных средств на организацию бизнеса не хватало, поэтому решил воспользоваться поддержкой службы занятости: прошел целевые курсы «начинающий Предприниматель», защитил бизнес-план и получил одноразовую выплату помощи по безработице. На эти средства достроил собственное помещение в центре города, докупил инвентарь и начал предоставлять услуги по ремонту обуви.
Уже пятый год предприниматель успешно работает и имеет немало клиентов.
Источник: Сновский районный центр занятости
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