Мужчина-ревнивец порезал жену
Вечером 14 мая в одном из сел Бахмачского района произошел конфликт между супружеской парой. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. На почве ревности 49-летний мужчина ударил свою 43-летнюю сожительницу кухонным ножом в живот. Женщину пришлось госпитализировать в хирургическое отделение Бахмацкую центральную районную больницу. Сельский председатель вызвал полицию, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полиция изъяла орудие преступления – кухонный нож. Мужчина-ревнивец признался в содеянном и дал правдивые показания. Медики констатировали, что проникающее ранение не повлекло повреждение внутренних органов, поэтому угрозы жизни женщины нет. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) – наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым