Мужчина пытался в обуви перевезти марихуану
В ходе проведения совместной специальной пограничной операции «Граница 2017» в международном автомобильном пункте пропуска «Славутич» на днях дважды отличилась служебная собака Претти.
Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко.
Сначала при оформлении на выезд из Украины автомобиля «Фольксваген» она сработала на водителя, 28-летнего гражданина Украины.
По результатам совместного с сотрудником таможни досмотра личных вещей водителя в обуви было обнаружено бумажный сверток с веществом серо-зеленого цвета, предварительно марихуаной, весом около 3 граммов.
В тот же день, при оформлении на въезд в Украину микроавтобуса «Опель» в личных вещах пассажира, 48-летнего гражданина Украины, обнаружен бумажный сверток, в котором находилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предварительно марихуана весом примерно 1 грамм, а в футляре для очков порошок белого цвета, замотанный в фольгу из-под сигарет, предварительно амфетамин весом примерно 1 грамм.
В отношении обоих правонарушителей направлены сообщения в правоохранительные органы об обнаружении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 305 Уголовного Кодекса Украины.
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