Мужчина не справился с велосипедом и попал в больницу
11.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июля в г. Чернигове по вул. Ушинского, 27 в 21:50.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Так, велосипедист, житель Черниговского района, 1992 года рождения, не выбрал безопасной скорости движения, не впоровся с управлением велосипеда «Эдельвейс», оборудованного двигателем внутреннего сгорания, и упал на асфальт.
В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения – ЗЧМТ и был доставлен в Черниговскую областную больницу.
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