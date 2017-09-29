Мурал-шедевр, сафари-парк и изнасилование: информационный итог пятницы
Утро в Чернигове началось с невероятно красивого – известный черниговский художник завершил свою работу и заставил черниговцев раскошелиться на слова похвалы.
Также северян удивила новость о том, что в г. Остер функционирует сафари-парк.
Жителей Бобровицкого района успокоили, потому лесоводы рассказали, что новость о пуму – это фейк.
Черниговщину посетил известный путешественник и поделился своими впечатлениями.
Не обошлось и без криминала. Так, на Черниговщине изнасиловали 15-летнюю девушку.
Не очень радостно горожане восприняли новость о том, что на день перекроют дорогу и отменят три троллейбусные маршруты.
Кроме того, в Корюковке ввели карантин из-за чумы свиней.
Вчера вечером в Сети распространилась новость о том, что в Спасо-Преображенском соборе меняют окна на пластиковые. Однако, по словам Сергея Чернякова, шумиха вокруг ремонтных работ безоснователен.
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