Муниципальную полицию Атрошенко хотят прикрыть
Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко предоставил разъяснения городским головам и общественным активистам, которые незаконно используют слово «полиция» относительно всевозможных ГОшок и КПшок, которых теперь в Украине пруд пруди. Кстати, это касается и черниговской муниципальной полиции. «После тщательного юридического анализа и письмо министра Авакова к министру Петренко достигнута принципиальная договоренность между МВД и Минюстом о том, что последнее принимать все законные меры для приведения в соответствие с законом названий этих юрлиц. Проще говоря, все должны будут перерегистрироваться и убрать прочь слово «полиция» из своих названий. В соответствии с частями 4 и 5 статьи 16 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», наименование юридического лица не может быть тождественным наименованию другого юридического лица (кроме органов местного самоуправления). В наименовании юридических лиц запрещается использовать полное или сокращенное наименование государственных органов или органов местного самоуправления или производные от этих наименований. В этом случае центральный орган исполнительной власти – Национальная полиция Украина. Закон о ней позволяет ей использовать и сокращенную форму – слово «полиция». Согласно пункту 8 части 1 статьи 28 закона, несоответствие наименования юридического лица требованиям закона является основанием для отказа в государственной регистрации. То есть все муниципальные формирования по охране общественного порядка могут называться «скинии» или чем-то подобным, на что уже местному самоуправлению фантазии хватит, но «полиция» может быть в стране только одна – а именно «Национальная полиция Украина». Ну и лишний раз напоминаю, что такие формирования не могут никоим образом осуществлять правоохранительную деятельность, применение ими мер принуждения является незаконным и состав преступления по статьям «Присвоение властных полномочий», «Самоуправство» и т.д. », – говорится в посте, который Артем Шевченко оставил на своей странице в Facebook. Учитывая вышеизложенное, о расформировании черниговской муниципальной полиции не идет. Вероятно, все закончится переименованием структуры и изменением формы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым