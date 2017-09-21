Муниципальный «бэби-стимул»: депутаты поддержали предложение «Нашего края»
21.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Благодаря позиции фракции «Наш край» в Черниговском городском совете при рождении детей, в городе Чернигове оказывать финансовую помощь. И не только при рождении третьего ребенка, как предлагал городской председатель Владислав Атрошенко.
На рассмотрение сессии была вынесена программа о помощи при рождаемости. Она предусматривала выплату 10 тысяч за третьего ребенка.
Депутат от «Нашего края» Владимир Коваленко предложил внести поправку: за первого ребенка – 5 тысяч, за второе – 10 тысяч, за третье – 20 тысяч.
Депутаты поддержали эту поправку и проголосовали за измененную программу.
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