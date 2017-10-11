МТС Украина меняет название
2017-05-25 10:47
МТС Украина меняет название
Переименование стало завершением очередного этапа в программе перехода под бренд Vodafone.
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Украинская “дочка” российской МТС сменила название на ПФ Украина , передает Rus.Media.
С 23 мая 2017 года в Едином Государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений зарегистрировано новое юридическое название компании – частное акционерное общество “ПФ Украина”.
Об этом сегодня заявила пресс-служба оператора.
При этом, частное акционерное общество ПФ Украины зарегистрировано по тому же адресу, что и ЗАО “МТС” – м. Киев, вул. Лейпцигская, 15.
Согласно сообщению, переименование стало завершением очередного этапа в программу перехода на работу под брендом Vodafone. Оператор продолжит выводить на рынок тарифы и услуги Vodafone, запуск 3G, ребрендинг фирменных магазинов и дилерских точек продаж. А также работу над разработкой и внедрением технологически новых услуг и сервисов на основе технологий 3G.
В октябре 2015 года британская Vodafone и российская МТС договорились о запуске бренда Vodafone на украинском рынке на условиях франшизы.