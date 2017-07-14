Можно ли беременной плавать в бассейне

magictr | 14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Несколько рекомендаций, если вы хотите знать, можно ли беременной плавать в бассейне сообщает сайт Наша мама.

Всем ли беременным можно ходить в бассейн?
Во всем нужна золотая середина. Если вы ходите в бассейн, важно не переусердствовать. Слушайте то, что говорит тренер, и не пытайтесь из своего тела выжать то, что оно не может.

Самостоятельно принимать решение о походе в бассейн ни в коем случае нельзя, предварительно нужно проконсультироваться с врачом, так как есть противопоказания, например, сильный токсикоз, маточные кровотечения, преэклампсия или эклампсия (форма позднего токсикоза), предлежание плаценты, выкидыши, инфекционные заболевания или дискомфорт после первого похода в бассейн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Какие продукты кушать беременной, чтобы не допустить обезвоживания

Можно ли ходить беременной в бассейн под открытым небом летом?
Если вы решили провести выходные возле бассейна, следует знать меры предосторожности:

Берите с собой резиновые тапочки и снимайте их непосредственно перед входом в воду, так как в общественном бассейне есть вероятность “подцепить” грибок.
Старайтесь плавать подальше от людей, во-первых, чтобы вас случайно никто не ударил, а во-вторых, чтобы не глотнуть воду.
Держитесь поближе к бортикам. Организм беременной непредсказуем, в любой момент может пойти кругом, поэтому плавайте или с группой поддержки (мама, муж, подруга) или держитесь ближе бортиков.
Когда бассейн находится под открытым небом, не забывайте про головной убор. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: 4mama.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Снежная лавина сошла в Иране
  • В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr