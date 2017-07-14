Можно ли беременной плавать в бассейне
Несколько рекомендаций, если вы хотите знать, можно ли беременной плавать в бассейне сообщает сайт Наша мама.
Самостоятельно принимать решение о походе в бассейн ни в коем случае нельзя, предварительно нужно проконсультироваться с врачом, так как есть противопоказания, например, сильный токсикоз, маточные кровотечения, преэклампсия или эклампсия (форма позднего токсикоза), предлежание плаценты, выкидыши, инфекционные заболевания или дискомфорт после первого похода в бассейн.
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Можно ли ходить беременной в бассейн под открытым небом летом?
Если вы решили провести выходные возле бассейна, следует знать меры предосторожности:
Берите с собой резиновые тапочки и снимайте их непосредственно перед входом в воду, так как в общественном бассейне есть вероятность “подцепить” грибок.
Старайтесь плавать подальше от людей, во-первых, чтобы вас случайно никто не ударил, а во-вторых, чтобы не глотнуть воду.
Держитесь поближе к бортикам. Организм беременной непредсказуем, в любой момент может пойти кругом, поэтому плавайте или с группой поддержки (мама, муж, подруга) или держитесь ближе бортиков.
Когда бассейн находится под открытым небом, не забывайте про головной убор. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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