Мойтесь вдвоем, или Практические советы по экономии
Жители всех украинских городов постоянно убеждаются, что стоимость коммунальных услуг в нашей стране растет как на дрожжах. С приближением отопительного сезона эта тема вообще станет топовой. И не случайно. Если до недавнего времени многие обычные семей от катастрофического падения за черту бедности спасали жилищные субсидии, то сейчас даже специалисты не знают, кто в новом сезоне будет на них право. Мол, размер минимальной заработной платы вырос, хотя, по правде говоря, никто от этого лучше жить не стал, да и пенсии многим пенсионерам обещают осенью перечислить. Ни в коем случае мы не нагнетает ситуацию. Наоборот, статья несколько о другом – о советы, как не тратить лишние средства на оплату коммунальных счетов. К тому же, уже много написано о том, что экономные домохозяйства в нашей стране будут поощрять рублем. Хотя и в этой теме до конца не понятно, что и как будет. Сейчас же мы предлагаем попробовать такие способы экономии, придерживаться которых нетрудно и под силу каждому. Забегая вперед, скажем: делать все, как положено, результаты не заставят себя ждать. Кстати, в Европе, к которой мы все стремимся, ресурсы экономят уже давно.
Выключаем за собой свет
Если будете придерживаться этой, на первый взгляд, банальной советы, получать счета с меньшими суммами к оплате. Способ действенный, проверено. И вот как. В гости приезжал родственник и пожаловался, что многие платит за свет, хотя дома его семьи в течение дня почти никто не бывает, дети вообще учатся в столице, бытовая техника такая, как у всех, а в люстрах вкручены экономные лампочки. Причину больших счетов долго искать не пришлось, и она очень прозаична. В семье никто не приучен выключать после себя свет – в ванной, коридоре или в комнатах, где никто не находится. К тому же, когда кто-то из членов семьи приходит домой, то сразу включает три телевизора, всю оргтехнику и так далее. При этом никто у тех трех голубых экранов не сидит и даже в их сторону не смотрит. Вместе с тем эксперты посчитали, что включен компьютер, за которым никто не работает сутки «съедает» около 10 кВт / ч. Другой коварный прибор – телевизор, который работает почти большую часть суток, потребляет от 100 до 400 Вт. Выключая электронику, которой не пользуетесь, можно сэкономить за месяц несколько десятков, а то и сотню-другую киловатт-часов. Хорошо также чаще использовать общее освещение всей комнаты, а зональное: настольные лампы, настенные светильники, бра и торшеры. Кстати, сейчас многие предпочитает именно такой освещению. Знакомые говорят, что оно довольно удобно. Например, если пару часов при просмотре телевизора или чтения книги будет гореть НЕ люстра на 300 ватт, а 60-ваттный светильник, это сохранит 0,48 кВт / ч., И глазам комфортно. Полезно также обычные выключатели заменить регуляторами, позволяющими менять яркость света и, соответственно, меньше тратить электроэнергии. Ведь очень часто максимальное освещение в помещении не требуется. Теперь все больше потребителей выбирают экономные лампочки. Они, потребляя, к примеру, всего 20 Вт, обеспечивают освещенность, 100-ваттные лампочки накаливания. Правда, стоят «экономки» недешево. Эксперты посчитали, что окупятся они не раньше, чем через 9 месяцев. Еще одну очень простую совет по экономии электроэнергии подсказали хозяйки. Часто распространению света в доме препятствуют пыль и грязь, поэтому не забывайте регулярно протирать светильники. Добавят света и чистые окна, легкие шторы, не заложены различным хламом подоконник. Кстати, покупая любые бытовые электроприборы, всегда надо обращать внимание на их класс энергопотребления. Кроме этого, важно найти в квартире правильное место для бытовой техники. Ведь, например, холодильник, который стоит у батареи, требует больше электроэнергии.
Не ванна, а душ
Исследуя эту тему, сделала для себя открытие, что многие мои друзья, чтобы сэкономить, принимают не ванну, а душ. Если верить статистике, это в 5-7 раз дешевле. А если в душе установить специальную насадку, то сэкономить можно еще больше. Зато подруги, которые занимаются спортом, рассказали, что после тренировки моются в фитнес-клубе, а не дома. Сэкономить около 900 литров воды в месяц на каждого человека можно, если закрывать кран, пока чистите зубы. Кстати, с открытого на полную мощность крана ежеминутно вытекают 15 литров воды. Также, чтобы вода в доме не тратилась впустую, нужно как минимум поменять все неисправные прокладки. Хорошо бы изменить привычные краны на шаровые, помогающие экономить воду. А еще все знакомые, которые установили в квартирах счетчики, утверждают, что сократили свои расходы на холодную и горячую воду в 2-3 раза. Как выяснилось, украинцы не умеют экономить воду во время хозяйствования на кухне. По сравнению с европейцами, мы – транжиры. Ведь в Европе посуду под краном, как у нас, никто не моет. Очищенные от остатков пищи тарелки и столовые приборы немцы собирают в раковину. Слив затыкают, набирают воду и моют посуду. Затем его ополаскивают в отдельной емкости с чистой водой. Европейские специалисты посчитали, что это в 3-5 раз экономичнее, чем мыть под краном. Кто бывал в Европе, знает, что у иностранцев есть посудомоечные машины, которые, кстати, используют только холодную воду и минимум электроэнергии. Это очень экономные бытовые приборы. Посудомоечную машину, как и стиральную, надо загружать полностью.
Счетчик – не роскошь, а средство экономии
До сих пор экономия газа для тех, кто не использовал его для отопления, а только для приготовления пищи, была не такой актуальной, как экономия воды. Но повышение стоимости газа заставляет задуматься и об этом виде сбережений. Здесь, как и с водой, надо начинать с установки счетчика. Правда, это расходы. За какое время они окупятся, никто не знает. Конечно, это не все способы экономии энергоресурсов. Уверена, каждый из читателей имеет свой действенный рецепт, а то и не один. Но не будем углубляться в детали. Если придерживаться хотя бы изложенных советов, платить за коммунальные услуги меньше.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым