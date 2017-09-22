Мостиский районный суд Львовской области оштрафовал Саакашвили на 3400 грн за пересечение границы
2017-09-22 22:51
Мостиский районный суд Львовской области оштрафовал Саакашвили на 3400 грн за пересечение границы
Указанное решение суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции
Мостиский районный суд Львовской области признал виновным в незаконном пересечении государственной границы лидера партии “Движение новых сил”, экс-главу Одесской обладминистрации-экс-президента Грузии Михеіла Саакашвили, передает Rus.Media.
Соответствующее решение зачитал судья Юрий Белоус в пятницу вечером.
“Признать виновным Саакашвили Міхеіла Ніколозовича в незаконном пересечении госграницы Украины”, – сообщил он.
По решению суда Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн).
Также Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 грн.
Указанное решение суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции
Самого политика на этом судебном заседании не было – он проводил встречи в Черкасской области.
Как известно, 10 сентября лидер партии “Движение новых сил”, экс-глава Одесской облгосадминистрации Міхеіл Саакашвили прибыл в Украину.
Его сторонники, которые собрались в ПП “Шегини”, прорвали границу с украинской стороны. Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения.