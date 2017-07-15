Московский патриархат в Чернигове хочет демонтировать стелу на площади Героев Сталинграда
15.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
С предложением демонтировать стелу обратился настоятель храма-центра Всех святых Черниговских. Памятник стоит на территории, принадлежащей епархии УПЦ МП.
Комиссия по вопросам городской топонимики, охраны и сохранения историко-культурной среды Чернигова ответила, что стелла не находится на балансе ни одного учреждения или организации, поэтому епархия может ее убрать самостоятельно.
Об этом сообщил представитель комиссии Александр Ясенчук.
Юридический отдел городского совета должен предоставить обоснованный ответ.
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