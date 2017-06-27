Москалівська кабардинка набирает рекордное число просмотров
Распространено жуналісткою Лобов’ю Потапенко видео исполнения кабардинки “Купи мне, мама, ботинки” набирает уже девятую тысячу просмотров. Танец исполняют мать и сын Дахни из села Москали Черниговского района. Аккомпанирует музыкальная группа “Занедбанці”.
Почему именно речь про мамку? Журналистка пишет: “Купи мне, мама, галоши – я станцую танец хороший, купи мне, мама, ботинки – я станцую танец кабардинки”. Под впечатлением видео вспомнила рассказы мамы о молодости… Почему поют “купи, мама”? Наверное, потому, что родителей не имели после войны”.
Юрий Дахно рассказал, что его мать выросла вообще без отца и без матери: “Отец погиб на фронте 12.12.1943 года, а мать умерла 01.08.1944 года, оставив трех сирот. Благо, что опеку над внуками взяла на себя родная бабушка-инвалид. Старшей 14-летней дочери, остались от матери не только две маленькие сестрички 1938 и 1942 годов рождения, а еще и колхозная борона, в которую приходилось впрягатись самой или запрягать корову, боронуючи колхозное поле. Несмотря на все, все сумели выжить, обзавестись семьями. Украинцы – народ непобедимый, выстоим и теперь!”
Юрий Дахно работал почтальоном и собирал древности. Теперь он создал в родном селе Москали уникальный музей украинской старины.
Просмотреть видео москалівської кабардинки можно здесь на странице Юрия Дахно: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008273084030&fref=nf&pnref=storyДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым