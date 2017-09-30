Москаль пригрозил судом Савченко
2017-09-29 18:42
Москаль пригрозил судом Савченко
За базар надо отвечать.
Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль намерен подать в суд на народного депутата Надежду Савченко по обвинению в контрабанде сигарет из ОРДЛО в страны Евросоюза.
Так, на своем сайте председатель ОГА напомнил, что еще 28 сентября Савченко в прямом эфире одного из телеканалов голословно обвинила его и главу Донецкой ВГА Павла Жебривского в контрабанде сигарет из ОРДЛО в страны Евросоюза, передает Rus.Media.
“А потом публично пообещала, что в течение месяца предоставит доказательства этой контрабанды в Генпрокуратуру и СБУ. Месяц прошел, никаких доказательств нет. Видимо, уважаемая народная избранница думает, что можно прийти в студию и нести в прямом эфире всякую чушь, которая взбредет ей в голову. Но это не так”, – пишет Москаль.
По его словам, в случае, если до понедельника, 2 октября, Савченко не предоставит Генпрокуратуре и СБУ никаких убедительных доказательств в подтверждение своих обвинений, он намерен судиться.
“Если до понедельника в Генпрокуратуре и СБУ не будет никаких убедительных доказательств “контрабанды сигарет из ОРДЛО в Евросоюз” через Жебривского и Москаля, я обращусь в суд и привлеку Савченко к ответственности за клевету. Как говорят в Донбассе, “за базар надо отвечать”, – резюмировал Москаль.