Мосийчук со скандалом покинул прямой эфир, признавшись перед этим, что “выпил немного алкоголя”
2017-09-22 19:19
Мосийчук со скандалом покинул прямой эфир, признавшись перед этим, что “выпил немного алкоголя”
В Сети появились кадры.
Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук в прямом эфире устроил настоящий скандал.
Об этом сообщает “Rus.Media”.
Вместе с Мосийчуком в программе также принимала участие экс-регионалка Инна Богословская. После длительной дискуссии, в “радикала” сдали нервы и он покинул студию, обвинив канал в подтасовке эфира.
“Чтобы завершить я хочу сказать, что у вас происходит спланированный эфир. Что перед эфиром Инне Германовне подошли и озвучили вопрос, это слышали мои помощники”, – сказал нардеп.
Однако, находясь уже за кулисами, он услышал слова ведущей, которая упрекнула народного избранника в неподготовленности к диспуту. Также “масла в огонь” подлила и Богословская, которая заявила, что от Мосийчука пахнет алкоголем. Услышав это, представитель партии Ляшко снова вернулся в студию и признался, что действительно “пригубил немного шампанского”, поскольку перед передачей был на приеме у посла Армении.
“Относительно того, что сказала Инна Германовна, это соответствует действительности. Я только что приехал с приема армянского посла как руководитель группы дружбы Армения – Украина, я пригубил шампанского, всего наилучшего”, – добавил Мосийчук и снова ушел.