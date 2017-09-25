Мосийчук со скандалом покинул прямой эфир, признавшись перед этим, что “выпил немного алкоголя”

despravda | 25.09.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-09-22 19:19

Мосийчук со скандалом покинул прямой эфир, признавшись перед этим, что “выпил немного алкоголя”
В Сети появились кадры.

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук в прямом эфире устроил настоящий скандал.

Об этом сообщает “Rus.Media”.

Вместе с Мосийчуком в программе также принимала участие экс-регионалка Инна Богословская. После длительной дискуссии, в “радикала” сдали нервы и он покинул студию, обвинив канал в подтасовке эфира.

“Чтобы завершить я хочу сказать, что у вас происходит спланированный эфир. Что перед эфиром Инне Германовне подошли и озвучили вопрос, это слышали мои помощники”, – сказал нардеп.

Однако, находясь уже за кулисами, он услышал слова ведущей, которая упрекнула народного избранника в неподготовленности к диспуту. Также “масла в огонь” подлила и Богословская, которая заявила, что от Мосийчука пахнет алкоголем. Услышав это, представитель партии Ляшко снова вернулся в студию и признался, что действительно “пригубил немного шампанского”, поскольку перед передачей был на приеме у посла Армении.

“Относительно того, что сказала Инна Германовна, это соответствует действительности. Я только что приехал с приема армянского посла как руководитель группы дружбы Армения – Украина, я пригубил шампанского, всего наилучшего”, – добавил Мосийчук и снова ушел.

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