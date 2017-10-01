Мощный природный антибиотик из 2 компонентов
2017-10-01 09:19
Мощный природный антибиотик из 2 компонентов
Приготовьте дома по простому рецепту и никогда не болейте.
Этот природный антибиотик обладает мощным противовоспалительным действием, убивает бактерии и любые инфекции, передает Rus.Media. Преимущество заключается в том, что в отличие от синтетических антибиотиков, это не вызывает никаких побочных эффектов для кишечника и пищеварительной системы, что означает, что он является абсолютно безопасным.
Куркума содержит активные соединения с более чем 150 лечебных свойств, среди которых анти-канцероген, противовоспалительное и антиоксидант.
Используя сочетание меда и куркумы, вы улучшите пищеварение и увеличите количество полезных бактерий в кишечнике.
Ингредиенты:
100 г меда
1 ст. л. порошка куркумы
Приготовления:
Смешайте все ингредиенты, пока не получите однородную смесь и вылейте ее в стеклянную банку.
После того, как вы заметили симптомы простуды, принимайте эти лекарства следующим образом:
1-й день — по половине чайной ложки каждый час.
2-й день — по половине чайной ложки каждые 2 часа.
3-й день — по половине чайной ложки 3 раза в день.
Желательно, не глотать лекарства, пусть растворится во рту. Если вам не нравится его вкус, вы всегда можете добавить теплое молоко или чай в смесь.
Не болейте!